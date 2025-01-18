«Брентфорд» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 18 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 28 очков за 21 игру. «Ливерпуль» находится на первом месте с 47 очками за 20 матчей.
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