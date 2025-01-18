Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с боссами «Реала» на фоне недовольства фанатов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что чувствует поддержку со стороны руководства «сливочных», несмотря на недовольство болельщиков, которые освистали итальянского специалиста в преддверии матча 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2).
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 2
ДВ
Сельта
Виго
1:0 Мбаппе – 37' 2:0 Винисиус Жуниор – 48' 2:1 Бамба – 83' 2:2 Алонсо – 90+1' 3:2 Эндрик – 108' 4:2 Вальверде – 112' 5:2 Эндрик – 119'
«Очевидно, что у меня очень хорошие отношения с Флорентино [Пересом], Хосе Анхелем [исполнительный директор «Реала»] и всем клубом. У меня нет проблем. Я всегда чувствую поддержку, и так будет до моего последнего дня здесь. В этом смысле всё в полном порядке», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).
Действующее трудовое соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до лета 2026 года.
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