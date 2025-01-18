Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с боссами «Реала» на фоне недовольства фанатов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что чувствует поддержку со стороны руководства «сливочных», несмотря на недовольство болельщиков, которые освистали итальянского специалиста в преддверии матча 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2).

«Очевидно, что у меня очень хорошие отношения с Флорентино [Пересом], Хосе Анхелем [исполнительный директор «Реала»] и всем клубом. У меня нет проблем. Я всегда чувствую поддержку, и так будет до моего последнего дня здесь. В этом смысле всё в полном порядке», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до лета 2026 года.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: