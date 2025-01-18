«В нём занозы». Анчелотти ответил Симеоне, заявившему о судействе в пользу «Реала»
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова аргентинского специалиста Диего Симеоне, возглавляющего столичный «Атлетико», заявившего, что его не удивили ошибки судьи в пользу «сливочных» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2).
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 2
ДВ
Сельта
Виго
1:0 Мбаппе – 37' 2:0 Винисиус Жуниор – 48' 2:1 Бамба – 83' 2:2 Алонсо – 90+1' 3:2 Эндрик – 108' 4:2 Вальверде – 112' 5:2 Эндрик – 119'
«Слова Симеоне? Такие вещи иногда говорятся напоказ. Я думаю, что все в мире футбола знают, что представляет собой мадридский «Реал» и что он олицетворяет на протяжении 125 лет. Полагаю, что в Чоло Симеоне есть занозы, причиняющие [ему] боль», — приводит слова Анчелотти Marca.
После 19 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место (43 очка), «Атлетико» — первое (44 очка).
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
Комментарии
- 18 января 2025
-
16:26
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:45
-
15:45
-
15:30
-
15:29
-
15:28
-
15:15
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:34
-
14:27
-
14:25
-
14:15
-
14:05
-
14:02
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:30
-
13:27
-
13:03
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:45
-
12:36
-
12:35
-
12:35
-
12:21