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«В нём занозы». Анчелотти ответил Симеоне, заявившему о судействе в пользу «Реала»

«В нём занозы». Анчелотти ответил Симеоне, заявившему о судействе в пользу «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова аргентинского специалиста Диего Симеоне, возглавляющего столичный «Атлетико», заявившего, что его не удивили ошибки судьи в пользу «сливочных» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2).

Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 2
ДВ
Сельта
Виго
1:0 Мбаппе – 37'     2:0 Винисиус Жуниор – 48'     2:1 Бамба – 83'     2:2 Алонсо – 90+1'     3:2 Эндрик – 108'     4:2 Вальверде – 112'     5:2 Эндрик – 119'    

«Слова Симеоне? Такие вещи иногда говорятся напоказ. Я думаю, что все в мире футбола знают, что представляет собой мадридский «Реал» и что он олицетворяет на протяжении 125 лет. Полагаю, что в Чоло Симеоне есть занозы, причиняющие [ему] боль», — приводит слова Анчелотти Marca.

После 19 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место (43 очка), «Атлетико» — первое (44 очка).

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