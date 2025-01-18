«В нём занозы». Анчелотти ответил Симеоне, заявившему о судействе в пользу «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова аргентинского специалиста Диего Симеоне, возглавляющего столичный «Атлетико», заявившего, что его не удивили ошибки судьи в пользу «сливочных» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2).

«Слова Симеоне? Такие вещи иногда говорятся напоказ. Я думаю, что все в мире футбола знают, что представляет собой мадридский «Реал» и что он олицетворяет на протяжении 125 лет. Полагаю, что в Чоло Симеоне есть занозы, причиняющие [ему] боль», — приводит слова Анчелотти Marca.

После 19 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место (43 очка), «Атлетико» — первое (44 очка).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: