«Барселона» продлит контракт с Араухо до 2030 года, включив в него гибкую клаусулу — MD

«Барселона» намерена продлить контракт с центральным защитником Рональдом Араухо до 2030 года с увеличением его заработной платы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, спортивный директор каталонского клуба Деку уже успешно провёл переговоры с агентами уругвайского футболиста. Новое трудовое соглашение для Араухо будет включать гибкие условия его расторжения. Например, защитник будет иметь возможность покинуть «Барселону» грядущим летом, если он останется недоволен своим положением в команде.

Также контракт Араухо может включить себя пункт, согласно которому его отступные будут снижены до рыночной стоимости, устраивающей сине-гранатовых, в случае, если футболист не примет участия в определённом количестве матчей.

Действующее трудовое соглашение Араухо рассчитано до 2026 года.

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