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Защитник «Зенита» Чистяков: на сборах все стараются, доказывают свою состоятельность

Защитник «Зенита» Чистяков: на сборах все стараются, доказывают свою состоятельность
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своём состоянии на пятый день сборов и заявил, что нормально относится к тому, что в ходе тренировок на сборах случаются жёсткие стыки.

— Как настроение на пятый день сборов?
— В целом я, да и вся команда, думаю, чувствуем себя хорошо. Самые страшные деньки, когда болят ноги, в принципе уже позади. Конечно, усталость накапливается, но определённая работа уже проделана. В том числе в тренажёрном зале. Втягиваемся, впереди ещё очень много работы, но уже чувствуем себя лучше.

— А азарт какой-то присутствует?
— Конечно, это сборы. Каждый хочет доказывать и зарабатывать своё место в составе. Поэтому здесь много единоборств, много стычек, где-то даже бывает немного жестковато, но это футбол, это нормально. Все доказывают свою состоятельность. Думаю, никто не против таких единоборств, — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые по итогам осенней части сезона занимают в турнирной таблице РПЛ вторую строчку, набрав 39 очков в 18 матчах и уступая лидирующему «Краснодару» только по результату личной встречи.

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