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Главный тренер «Спартака» Станкович покинул сборы команды по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Спартака» Станкович покинул сборы команды по семейным обстоятельствам
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Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович покинул сборы команды по семейным обстоятельствам.

«Деян Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды. Оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера. Станкович присоединится к команде позднее», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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