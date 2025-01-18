Алдонин: ситуация с Бителло и Мендесом показывает уровень профессионализма футболистов

Российский тренер Евгений Алдонин отреагировал на ситуацию с футболистами Бителло («Динамо») и Виктором Мендесом («Крылья Советов»), которые не прибыли в расположение своих команд после отпуска.

«Думаю, что ситуация с Бителло и Мендесом показывает уровень профессионализма футболистов и уровень агентов. Я понимаю, что чемпионат России не лучшее место для продолжения карьеры из-за отсутствия еврокубков. Но непрофессионально и некрасиво не приезжать на сборы своей команды.

Необходимо цивилизованно решать вопрос. Если у футболиста нет желания играть, ему нужно быть в команде и отрабатывать свой контракт. У клубов есть все права, чтобы наложить штрафы на игроков», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.