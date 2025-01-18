«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с одним из своих защитников — Voetbal International

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим одобрил уход из клуба 25-летнего левого защитника Тирелла Маласиа. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, нидерландский футболист хочет уйти в аренду в нынешнем январе. Подчёркивается, что в аренде Маласиа намерен вернуть форму, которая была у него до травмы колена. По причине данной травмы 25-летний игрок пропустил больше года.

В нынешнем сезоне Маласиа принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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