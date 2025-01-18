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Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Ланс» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура Лиги 1 начнётся в 19:00

«Ланс» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура Лиги 1 начнётся в 19:00
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Сегодня, 18 января, в матче 18-го тура французской Лиги 1 встретятся «Ланс» и «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
18 января 2025, суббота. 19:00 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 17 сыгранных матчей «Ланс» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу, заработав 43 очка.

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