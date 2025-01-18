«Ланс» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура Лиги 1 начнётся в 19:00

Сегодня, 18 января, в матче 18-го тура французской Лиги 1 встретятся «Ланс» и «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 сыгранных матчей «Ланс» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу, заработав 43 очка.