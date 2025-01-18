Анчелотти: давление в «Реале»? Лучше сталкиваться с ним в этом клубе, чем где-либо ещё

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о давлении, оказываемом на него в «Королевском клубе».

«Лучше мне не отвечать вам на этот вопрос. Каждый справляется с ним по-своему. Работа тренера непростая, но лучше сталкиваться с этими проблемами в «Реале», чем где-либо ещё», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, болельщики испанского гранда освистали итальянского специалиста в преддверии матча 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2). Также ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Реала» может уволить Анчелотти, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

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