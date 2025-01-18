Алдонин: Агапову в «Пари НН» нужно играть по 90 минут в РПЛ, а не выходить на замену

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе центрального защитника армейцев Ильи Агапова в «Пари НН» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Думаю, что Агапов был отдан в аренду в «Пари НН» без права выкупа ради игровой практики. Наверняка там у Ильи будет возможность регулярно играть. Ему нужно играть по 90 минут в РПЛ, а не выходить на замену или получать время в Кубке России. Ему нужна игровая практика, чтобы обрести уверенность и получить опыт», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне 23-летний Агапов принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.