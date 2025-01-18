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«Арсенал» может купить форварда из Бундеслиги за £ 70 млн на фоне травмы Жезуса — The Sun

«Арсенал» может купить форварда из Бундеслиги за £ 70 млн на фоне травмы Жезуса — The Sun
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«Арсенал» рассматривает вариант с покупкой 21-летнего нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко, трансфер которого может обойтись лондонскому клубу в £ 70 млн (€ 82 млн). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «канониры» активизировали интерес к словенскому футболисту на фоне тяжёлой травмы Габриэля Жезуса. Подчёркивается, что в лондонском клубе также рассматривают возможность аренды Шешко.

В нынешнем сезоне нападающий «РБ Лейпциг» принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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