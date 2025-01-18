Стефан Лончар: я бы хотел сыграть с «Акроном» в еврокубках, но давайте будем реалистами

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар выразил уверенность, что после зимней паузы команда сможет выступить лучше, чем в первой части сезона, а также заявил, что хотел бы сыграть в еврокубках вместе с тольяттинским клубом.

«Конечно, я бы очень хотел сыграть с «Акроном» в европейских кубках! А у кого нет желания проявить свои силы в международных турнирах? Но давайте будем реалистами, на сегодняшний день такой возможности нет. На данный момент мы можем говорить о том, что должны бороться за самые высокие места. У меня есть ощущение, что после зимней паузы наша команда способна выступать ещё лучше, чем в первой части сезона, и подняться в турнирной таблице на две-три строчки выше», – приводит слова Лончара «РБ Спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с весны 2022 года.

По итогам осенней части первого в истории «Акрона» сезона в РПЛ красно-чёрные занимают в турнирной таблице чемпионата России девятую строчку, набрав 22 очка в 18 матчах.

В текущем сезоне Стефан Лончар провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач.