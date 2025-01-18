Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стефан Лончар: я бы хотел сыграть с «Акроном» в еврокубках, но давайте будем реалистами

Стефан Лончар: я бы хотел сыграть с «Акроном» в еврокубках, но давайте будем реалистами
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар выразил уверенность, что после зимней паузы команда сможет выступить лучше, чем в первой части сезона, а также заявил, что хотел бы сыграть в еврокубках вместе с тольяттинским клубом.

«Конечно, я бы очень хотел сыграть с «Акроном» в европейских кубках! А у кого нет желания проявить свои силы в международных турнирах? Но давайте будем реалистами, на сегодняшний день такой возможности нет. На данный момент мы можем говорить о том, что должны бороться за самые высокие места. У меня есть ощущение, что после зимней паузы наша команда способна выступать ещё лучше, чем в первой части сезона, и подняться в турнирной таблице на две-три строчки выше», – приводит слова Лончара «РБ Спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с весны 2022 года.

По итогам осенней части первого в истории «Акрона» сезона в РПЛ красно-чёрные занимают в турнирной таблице чемпионата России девятую строчку, набрав 22 очка в 18 матчах.

В текущем сезоне Стефан Лончар провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

Материалы по теме
Артур Галоян: «Акрон» показывал хороший футбол в первой части сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android