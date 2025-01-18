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Анчелотти: Мбаппе изменил своё поведение вне поля, он тихий и скромный

Анчелотти: Мбаппе изменил своё поведение вне поля, он тихий и скромный
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил прогресс нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе.

«С каждым днём он [Мбаппе] стремится к прогрессу. Килиан изменил своё поведение за пределами поля, в перерывах [между матчами]. Он тихий и скромный. При этом статус Мбаппе на поле вырос. Он показывает очень высокий уровень и помогает товарищам по команде. Ещё месяц назад я говорил, что его период адаптации закончился. Чувствую, что с каждым днём Килиан становится лучше», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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