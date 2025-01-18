Игрок «Акрона» Галоян: Артём Дзюба — лидер команды как в раздевалке, так и на поле

Полузащитник «Акрона» Артур Галоян отметил важность 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы для тольяттинской команды.

«Артём Дзюба – лидер «Акрона» как в раздевалке, так и на поле. Да и в целом Артём является лидером по своей натуре. Он очень сильно всем помогает, несмотря на свой возраст. Дзюба всегда может что-то подсказать или подшутить на тренировках (смеётся). Его присутствие в команде является большим плюсом для всех игроков», – приводит слова Галояна «РБ Спорт».

Дзюба стал футболистом «Акрона» в минувшем сентябре. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме Комитет по этике РФС может крупно оштрафовать Артёма Дзюбу после резонансного интервью

Самые титулованные футбольные клубы России: