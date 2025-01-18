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Вратарь «Пари НН» Медведев: мне без разницы, кто в этом сезоне РПЛ станет чемпионом

Вратарь «Пари НН» Медведев: мне без разницы, кто в этом сезоне РПЛ станет чемпионом
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев поделился мнением насчёт чемпионств «Зенита» и сравнил сине-бело-голубых с европейскими грандами.

— Вам надоели чемпионства «Зенита»?
— Нет, почему они должны надоесть? Если они выигрывают, значит, достойны этого. Вспомните чемпионства «Баварии», «Ювентуса» или «ПСЖ» — они выигрывали, так как были достойны этого.

— Понятно, что вас это волнует в меньшей степени, но какую команду вы хотите видеть чемпионом в нынешнем сезоне?
— Мне вообще без разницы, кто станет чемпионом. Мы играли со «Спартаком» и с «Зенитом» — было очень тяжело с ними, отмечу их, — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом России последние шесть лет.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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