«Зенит» отказался включать Нино в сделку по трансферу вингера «Ботафого» — Антунеш

«Зенит» отклонил предложение «Ботафого» включить центрального защитника Нино в сделку по трансферу крайнего нападающего бразильского клуба Луиса Энрике. Об этом сообщает журналист Луис Антунеш в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Ботафого» рассматривал вариант с тем, чтобы сине-бело-голубые включили в сделку Нино, а также заплатили € 28 млн. «Зенит» отказался отдавать защитника и сделал предложение в € 35 млн за переход Энрике.

Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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