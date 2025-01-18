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Футболистка «Зенита» Гживиньска: в мужском футболе тоже полно ляпов

Футболистка «Зенита» Гживиньска: в мужском футболе тоже полно ляпов
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Польская футболистка женской команды санкт-петербургского «Зенита» Габриэла Гживиньска рассказала, как реагирует на комментарии в Сети, высмеивающие ошибки футболисток на поле.

— Сильно задевает, когда в Сети смеются над вашими нелепыми ошибками?
— Блин, ну у мужиков же тоже есть ошибки! Иногда даже хуже, чем у нас. Я всегда удивляюсь: как человек, зарабатывающий такие огромные деньги, может так накосячить? Прежде чем ржать над нами, подумайте о том, что в мужском футболе тоже полно ляпов, — приводит слова Гживиньской Sport24.

28-летняя полузащитница перешла в российский «Зенит» в начале 2021 года. За это время она успела стать бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2021, также чемпионкой России в 2022, 2023 и 2024 годах.

В минувшем сезоне Габриэла Гживиньска стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги. Польская полузащитница забила 19 голов, проведя 16 матчей в турнире.

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