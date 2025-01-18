Дмитрий Кузнецов: мечтаю, чтобы сборная России стала призёром чемпионата мира

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов рассказал о своей главной футбольной мечте.

«Главная футбольная мечта? Мечтаю в качестве тренера выиграть чемпионат России по футболу! Я много о чём мечтаю. Мечтаю, чтобы ЦСКА выиграл Лигу чемпионов. Мечтаю, чтобы сборная России стала призёром чемпионата мира! Мечтать – это хорошо. Если мечтаешь, значит, есть перспективы достичь своей мечты. Просто надо делать всё, чтобы мечты осуществлялись. Вот и всё», – приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Дмитрий Кузнецов выступал за сборную России в период с 1992 по 1998 год. За это время футболист провёл на поле в футболке национальной команды восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.