«Ювентус» — «Милан»: онлайн-трансляция матча 21-го тура Серии А начнётся в 20:00

Сегодня, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Альянц» в Турине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 20 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка. «Милан» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 47 очков.