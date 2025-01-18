«Борнмут» обыграл «Ньюкасл» в 22-м туре АПЛ, прервав девятиматчевую победную серию «сорок»

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия). «Борнмут» одержал победу со счётом 4:1.
Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 25-й минуте Бруно Гимарайнс сравнял счёт. На 44-й минуте Клюйверт оформил дубль, а на 90+2-й — хет-трик, став первым игроком «Борнмута» в истории, оформившим два хет-трика в одном сезоне английской Премьер-лиги. На 90+6-й минуте Милош Керкез довёл счёт до разгромного — 4:1.
Ранее «Ньюкасл» одержал девять побед подряд во всех турнирах.
«Ньюкасл Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков за 22 игры. «Борнмут» находится на шестом месте с 37 очками за аналогичное количество встреч.
- 18 января 2025
-
17:56
-
17:35
-
17:32
-
17:17
-
17:15
-
16:52
-
16:43
-
16:38
-
16:33
-
16:26
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:45
-
15:45
-
15:30
-
15:29
-
15:28
-
15:15
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:34
-
14:27
-
14:25
-
14:15
-
14:05
-
14:02
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:30
-
13:27