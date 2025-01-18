«Борнмут» обыграл «Ньюкасл» в 22-м туре АПЛ, прервав девятиматчевую победную серию «сорок»

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия). «Борнмут» одержал победу со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 25-й минуте Бруно Гимарайнс сравнял счёт. На 44-й минуте Клюйверт оформил дубль, а на 90+2-й — хет-трик, став первым игроком «Борнмута» в истории, оформившим два хет-трика в одном сезоне английской Премьер-лиги. На 90+6-й минуте Милош Керкез довёл счёт до разгромного — 4:1.

Ранее «Ньюкасл» одержал девять побед подряд во всех турнирах.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков за 22 игры. «Борнмут» находится на шестом месте с 37 очками за аналогичное количество встреч.