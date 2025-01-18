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«Арсенал» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ начнётся в 20:30

«Арсенал» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ начнётся в 20:30
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Сегодня, 18 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 21 сыгранного матча «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка. «Астон Вилла» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 47 очков.

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