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«Динамо» Мх разгромило «Раднички» Ниш в товарищеском матче

«Динамо» Мх разгромило «Раднички» Ниш в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Раднички» Ниш. «Динамо» Мх разгромило «Раднички» со счётом 3:0.

За «Динамо» отличились Сердер Сердеров, Кирилл Зинович, Гаджи Будунов.

После 18 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Раднички» Ниш после 20 игр сербской Суперлиги находятся также на 11-м месте.

24 января «Динамо» сыграет со «Славией» (Болгария), 29 января с воронежским «Факелом», 2 февраля с «КАМАЗом», 5 февраля с подмосковными «Химками», 11 февраля с «Кайратом» (Казахстан), 16 февраля с грозненским «Ахматом», 19 февраля с волгоградским «Ротором».

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