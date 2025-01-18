«Севилья» вырвала победу в концовке матча с «Жироной» в 20-м туре Ла Лиги

Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Жирона» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). «Севилья» одержала победу со счётом 2:1.

На третьей минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро не реализовал пенальти. Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Жироны» Арнау Мартинес. На 59-й минуте Сауль Ньигес сравнял счёт. На 88-й минуте Доди Лукебакио вывел гостей вперёд.

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 28 очков за 20 матчей. «Севилья» находится на девятом месте с 26 очками за аналогичное количество встреч.