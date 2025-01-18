Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» вырвала победу в концовке матча с «Жироной» в 20-м туре Ла Лиги

«Севилья» вырвала победу в концовке матча с «Жироной» в 20-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Жирона» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). «Севилья» одержала победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Мартинес – 36'     1:1 Ньигес – 59'     1:2 Лукебакио – 88'    

На третьей минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро не реализовал пенальти. Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Жироны» Арнау Мартинес. На 59-й минуте Сауль Ньигес сравнял счёт. На 88-й минуте Доди Лукебакио вывел гостей вперёд.

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 28 очков за 20 матчей. «Севилья» находится на девятом месте с 26 очками за аналогичное количество встреч.

Материалы по теме
«Севилья» сделала заявление об аресте защитника команды по подозрению в мошенничестве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android