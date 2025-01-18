«Севилья» вырвала победу в концовке матча с «Жироной» в 20-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Жирона» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). «Севилья» одержала победу со счётом 2:1.
Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Мартинес – 36' 1:1 Ньигес – 59' 1:2 Лукебакио – 88'
На третьей минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро не реализовал пенальти. Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Жироны» Арнау Мартинес. На 59-й минуте Сауль Ньигес сравнял счёт. На 88-й минуте Доди Лукебакио вывел гостей вперёд.
«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 28 очков за 20 матчей. «Севилья» находится на девятом месте с 26 очками за аналогичное количество встреч.
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