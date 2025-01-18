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«Торпедо» подписало контракт с воспитанником академии московского «Динамо»

«Торпедо» подписало контракт с воспитанником академии московского «Динамо»
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Московское «Торпедо» на официальном сайте объявило о переходе левого защитника Егора Бурхина.

17-летний Бурхин принял участие в 41 матче за юношеские команды и дублирующий состав московского «Динамо», в этих играх он отдал четыре результативные передачи. Егор также может выступать не только на позиции левого защитника, но и левого полузащитника и вингера.

После 21 сыгранного матча Первой лиги сезона-2024/2025 «Торпедо» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Олега Кононова сыграют с новороссийским «Черноморцем».

25 января «Торпедо» сыграет товарищеский матч с «Локомотивом» из Болгарии.

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