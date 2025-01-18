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Волков: Дзюба — это живая легенда российского футбола

Волков: Дзюба — это живая легенда российского футбола
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков высказался о форварде тольяттинской команды Артёме Дзюбе.

«Как Артём Дзюба влияет на команду? Конечно, очень важно иметь такого одноклубника и партнёра по команде. Дзюба – это живая легенда российского футбола. Артём своей самоотдачей на тренировках и в матчах мотивирует как молодых, так и опытных футболистов «Акрона». Он нам очень нужен», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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