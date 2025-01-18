Хомуха: трансфер Энрике — бессмысленная покупка для «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход крайнего нападающего бразильского клуба «Ботафого» Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит».

— Трансфер Луиса Энрике — бессмысленная покупка, тем более сейчас нет еврокубков. Ожидаемо, что «Зенит» хочет усилить состав. Если Энрике здесь себя проявит, то сможет потом уехать, например, в Саудовскую Аравию.

— «Зенит» покупает этого футболиста за такие большие деньги, потому что чувствует, что уязвим?

— Два сезона подряд все об этом говорят. Конкуренты становятся сильнее и навязывают борьбу «Зениту», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.