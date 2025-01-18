IFFHS: четыре команды РПЛ попали в рейтинг лучших в 2024 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг из 700 лучших клубов мира по итогам 2024 года. На первом месте оказался мадридский «Реал», который в прошлом году завоевал пять трофеев.

В рейтинге есть четыре представителя Российской Премьер-Лиги. Среди них выше всех располагается санкт-петербургский «Зенит» – сине-бело-голубые делят 422-е место. Московский «Спартак» не попал в топ-500 – красно-белые делят 502-е место. Ещё ниже идут ЦСКА и «Динамо». Красно-синие делят 552-е место, а бело-голубые — 599-е.

Отметим, что сезон Российской Премьер-Лиги сейчас находится на зимней паузе. Первый матч после паузы состоится 28 февраля. «Динамо» Махачкала на своём поле примет московский «Локомотив».