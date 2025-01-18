Рубен Аморим — о реализации Расмуса Хойлунда: думаю, что это проблема команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о результатах нападающего клуба Расмуса Хойлунда в текущем сезоне.

«У всех игроков есть моменты в этом сезоне. Я думаю, когда мы начинали этот путь вместе, Расмус был игроком, который всегда забивал. Так что он может вернуться в следующей игре, посмотрим.

Но я думаю, что это скорее проблема команды, чем проблема Расмуса. Это то, что вы можете увидеть из прошлого. В прошлом мы были переходной командой и остаёмся таковой до сих пор. Вы можете это почувствовать. Чтобы создать моменты в финальной трети, мы много боремся», — приводит слова Аморима Goal.com.

В текущем сезоне Расмус Хойлунд провёл за клуб во всех турнирах 25 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.