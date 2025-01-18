«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Балтики»

Нижнекамский «Нефтехимик» на официальном сайте объявил о переходе 27-летнего защитника Кирилла Малярова. Футболист перешёл в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом была калининградская «Балтика».

5 декабря 2024 года «Балтика» объявила о расторжении контракта с защитником по соглашению сторон. В текущем сезоне Кирилл Маляров провёл за калининградский клуб во всех турнирах 12 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

За свою карьеру, кроме «Балтики», защитник выступал за «Волгу» Нижний Новгород, «Динамо-2» Москва, «Ротор» Волгоград и «Шахтёр» Караганда.

После 21 сыгранного матча Первой лиги сезона-2024/2025 «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков.