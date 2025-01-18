К «Ахмату» на сборах присоединился нападающий из чемпионата Парагвая

Грозненский «Ахмат» в телеграм-канале объявил о том, что к команде на зимних сборах присоединился нападающий из чемпионата Парагвая Родриго Руис Диас.

«После прохождения медицинского обследования он получил допуск к тренировкам. В ближайшие дни должен разрешиться вопрос с официальным оформлением перехода», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Родриго Руис Диас провёл за «2 мая» 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи, согласно информации интернет-портала Transfermarkt.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей.