«Хоффенхайм» обыграл предпоследнюю команду Бундеслиги «Хольштайн»
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Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Брих (Мюнхен, Германия). «Хоффенхайм» одержал победу со счётом 3:1.
Германия — Бундеслига . 18-й тур
18 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
1 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Гложек – 26' 0:2 Крамарич – 45+1' 0:3 Гложек – 56' 1:3 Келати – 84'
Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился нападающий «Хоффенхайма» Адам Гложек. На 45+1-й минуте Андрей Крамарич удвоил преимущество гостей. На 56-й минуте Адам Гложек оформил дубль. На 84-й минуте Анду Келати отыграл один мяч.
«Хольштайн» набрал 11 очков в 18 матчах и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» занимает 15-е место, заработав 17 очков за аналогичное количество встреч.
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