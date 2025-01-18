«Хоффенхайм» обыграл предпоследнюю команду Бундеслиги «Хольштайн»

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Брих (Мюнхен, Германия). «Хоффенхайм» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился нападающий «Хоффенхайма» Адам Гложек. На 45+1-й минуте Андрей Крамарич удвоил преимущество гостей. На 56-й минуте Адам Гложек оформил дубль. На 84-й минуте Анду Келати отыграл один мяч.

«Хольштайн» набрал 11 очков в 18 матчах и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» занимает 15-е место, заработав 17 очков за аналогичное количество встреч.