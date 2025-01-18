Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хоффенхайм» обыграл предпоследнюю команду Бундеслиги «Хольштайн»

«Хоффенхайм» обыграл предпоследнюю команду Бундеслиги «Хольштайн»
Комментарии

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Брих (Мюнхен, Германия). «Хоффенхайм» одержал победу со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
18 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
1 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Гложек – 26'     0:2 Крамарич – 45+1'     0:3 Гложек – 56'     1:3 Келати – 84'    

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился нападающий «Хоффенхайма» Адам Гложек. На 45+1-й минуте Андрей Крамарич удвоил преимущество гостей. На 56-й минуте Адам Гложек оформил дубль. На 84-й минуте Анду Келати отыграл один мяч.

«Хольштайн» набрал 11 очков в 18 матчах и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» занимает 15-е место, заработав 17 очков за аналогичное количество встреч.

Материалы по теме
«Арсенал» может купить форварда из Бундеслиги за £ 70 млн на фоне травмы Жезуса — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android