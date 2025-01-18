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«Лейпциг» упустил победу в матче с «Бохумом», выигрывая по ходу встречи со счётом 3:0

«Лейпциг» упустил победу в матче с «Бохумом», выигрывая по ходу встречи со счётом 3:0
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Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой Германия). Матч закончился со счётом 3:3.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
18 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
3 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Орбан – 10'     0:2 Нуса – 13'     0:3 Баумгартнер – 21'     1:3 Боадю – 48'     2:3 Боадю – 56'     3:3 Боадю – 61'    

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан. На 13-й минуте Антонио Нуса удвоил преимущество гостей. На 21-й минуте Кристоф Баумгартнер довёл счёт до разгромного — 3:0. На 48-й минуте Мирон Боадю отыграл один мяч. На 57-й минуте Боадю оформил дубль, а на 61-й — хет-трик, реализовав пенальти.

«Бохум» набрал 10 очков в 18 матчах и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» занимает пятое место, заработав 31 очко за аналогичное количество встреч.

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