«Лейпциг» упустил победу в матче с «Бохумом», выигрывая по ходу встречи со счётом 3:0

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой Германия). Матч закончился со счётом 3:3.
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан. На 13-й минуте Антонио Нуса удвоил преимущество гостей. На 21-й минуте Кристоф Баумгартнер довёл счёт до разгромного — 3:0. На 48-й минуте Мирон Боадю отыграл один мяч. На 57-й минуте Боадю оформил дубль, а на 61-й — хет-трик, реализовав пенальти.
«Бохум» набрал 10 очков в 18 матчах и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» занимает пятое место, заработав 31 очко за аналогичное количество встреч.
- 18 января 2025
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:52
-
20:32
-
20:15
-
20:11
-
19:54
-
19:54
-
19:54
-
19:45
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:27
-
19:04
-
19:04
-
18:55
-
18:43
-
18:39
-
18:19
-
18:16
-
18:06
-
17:59
-
17:56
-
17:35
-
17:32
-
17:17
-
17:15
-
16:52
-
16:43
-
16:38
-
16:33
-
16:26
-
16:22