«Лейпциг» упустил победу в матче с «Бохумом», выигрывая по ходу встречи со счётом 3:0

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой Германия). Матч закончился со счётом 3:3.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан. На 13-й минуте Антонио Нуса удвоил преимущество гостей. На 21-й минуте Кристоф Баумгартнер довёл счёт до разгромного — 3:0. На 48-й минуте Мирон Боадю отыграл один мяч. На 57-й минуте Боадю оформил дубль, а на 61-й — хет-трик, реализовав пенальти.

«Бохум» набрал 10 очков в 18 матчах и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» занимает пятое место, заработав 31 очко за аналогичное количество встреч.