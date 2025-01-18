Дубль Горецки помог «Баварии» обыграть «Вольфсбург» в матче Бундеслиги

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Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Райхелем (Штутгарт, Германия). «Бавария» обыграла «Вольфсбург» со счётом 3:2.

На 20-й минуте полузащитник «Баварии» Леон Горецка открыл счёт. Ответный мяч «Вольфсбурга» спустя четыре минуты забил нападающий Мохамед Амура — 1:1. На 39-й минуте хавбек Майкл Олисе увеличил преимущество мюнхенцев. На 62-й минуте Горецка записал дубль на свой счёт. На 88-й минуте отличился форвард гостей Мохамед Амура.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария», у которой 45 очков после 18 матчей. «Вольфсбург» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, набрав 27 очков.