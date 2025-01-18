«Штутгарт» разгромил «Фрайбург» в 18-м туре Бундеслиги

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Фрайбург». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия). «Штутгарт» одержал победу со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Штутгарта» Антони Руо. На 17-й минуте Эрмедин Демирович удвоил преимущество хозяев. На 45+5-й минуте Ник Вольтемаде довёл счёт до разгромного. На 80-й минуте Дениз Ундав установил окончательный счёт матча — 4:0.

«Штутгарт» набрал 32 очка в 18 матчах и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Фрайбург» занимает восьмое место, заработав 27 очков за аналогичное количество встреч.