Дубль Нуньеса помог «Ливерпулю» вырвать победу у «Брентфорда» в концовке матча АПЛ
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Брентфорд» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). «Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:0.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 90+1' 0:2 Нуньес – 90+3'
На 90+1-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт. На 90+3-й минуте Нуньес оформил дубль во встрече.
Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков. «Брентфорд» после 22 сыгранных матчей располагается на 11-й строчке, набрав 28 очков. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Ипсвич Таун» (25 января), а «Брентфорд» — с «Кристал Пэлас» (26 января).
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