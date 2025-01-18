Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брентфорд — Ливерпуль, результат матча 22-го тура АПЛ, счёт 0:2, 18 января 2025 года

Дубль Нуньеса помог «Ливерпулю» вырвать победу у «Брентфорда» в концовке матча АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Брентфорд» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). «Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 90+1'     0:2 Нуньес – 90+3'    

На 90+1-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт. На 90+3-й минуте Нуньес оформил дубль во встрече.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков. «Брентфорд» после 22 сыгранных матчей располагается на 11-й строчке, набрав 28 очков. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Ипсвич Таун» (25 января), а «Брентфорд» — с «Кристал Пэлас» (26 января).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android