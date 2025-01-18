«Аталанта» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча 21-го тура Серии А начнётся в 22:45

Сегодня, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Аталанта» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 20 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Наполи» после аналогичного количества встреч занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 47 очков.