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Дубль Матета помог «Кристал Пэлас» обыграть «Вест Хэм» в 22-м туре АПЛ

Дубль Матета помог «Кристал Пэлас» обыграть «Вест Хэм» в 22-м туре АПЛ
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Брамэлл (Англия). «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 48'     0:2 Матета – 89'    
Удаления: Мавропанос – 80' / нет

Счёт в матче был открыт на 48-й минуте, отличился нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета. На 80-й минуте защитник «Вест Хэм Юнайтед» Константинос Мавропанос оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку. На 89-й минуте Жан-Филипп Матета оформил дубль, реализовав пенальти.

«Вест Хэм Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 26 очков за 22 игры. «Кристал Пэлас» находится на 12-м месте с 27 очками за аналогичное количество встреч.

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