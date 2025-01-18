Дубль Матета помог «Кристал Пэлас» обыграть «Вест Хэм» в 22-м туре АПЛ

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Брамэлл (Англия). «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 48-й минуте, отличился нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета. На 80-й минуте защитник «Вест Хэм Юнайтед» Константинос Мавропанос оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку. На 89-й минуте Жан-Филипп Матета оформил дубль, реализовав пенальти.
«Вест Хэм Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 26 очков за 22 игры. «Кристал Пэлас» находится на 12-м месте с 27 очками за аналогичное количество встреч.
- 18 января 2025
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