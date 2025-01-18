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«Фулхэм» одержал победу над «Лестером» в матче 22-го тура АПЛ

«Фулхэм» одержал победу над «Лестером» в матче 22-го тура АПЛ
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Лестер Сити» и лондонский «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери (Англия). «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Смит-Роу – 48'     0:2 Траоре – 68'    

На 48-й минуте полузащитник «Фулхэма» Эмиль Смит-Роу открыл счёт. На 68-й минуте нападающий Адама Траоре увеличил преимущество гостей — 2:0.

После 22 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. «Лестер Сити» после аналогичного количества игр занимает 19-е место, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.

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