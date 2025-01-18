Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леганес — Атлетико Мадрид, результат матча 18 января 2025, счёт 1:0, Примера 2024-2025

«Атлетико» Мадрид проиграл «Леганесу», завершив 15-матчевую победную серию
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Леганес» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом (Малага, Испания). «Леганес» обыграл «Атлетико» со счётом 1:0.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 18:15 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Настасич – 49'    

Единственный гол в матче на 50-й минуте забил защитник «Леганеса» Матия Настасич. На 90+1-й минуте нападающий гостей Антуан Гризманн не реализовал пенальти. Тем самым прервалась победная серия «Атлетико» из 15 матчей во всех турнирах.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 44 очка за 20 матчей. «Леганес» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 22 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android