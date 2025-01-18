«Атлетико» Мадрид проиграл «Леганесу», завершив 15-матчевую победную серию

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Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Леганес» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом (Малага, Испания). «Леганес» обыграл «Атлетико» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 50-й минуте забил защитник «Леганеса» Матия Настасич. На 90+1-й минуте нападающий гостей Антуан Гризманн не реализовал пенальти. Тем самым прервалась победная серия «Атлетико» из 15 матчей во всех турнирах.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 44 очка за 20 матчей. «Леганес» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 22 очка.