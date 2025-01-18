«Хетафе» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 18 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Хетафе» и каталонская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 19 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков. «Барселона» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 44 очка.