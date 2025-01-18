«Надеюсь, это уйдёт». Форвард «Пари НН» Кокшаров — о сравнении с Холандом

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Александр Кокшаров прокомментировал свой переход в клуб. Кокшаров присоединился к команде на правах аренды из «Краснодара».

— Для меня это первый опыт перехода в какую-либо команду. Всё это время был в «Краснодаре». Рад, что меня хорошо встретили. В «Пари НН» отличная, рабочая атмосфера. С учётом, что происходящее для меня в новинку, всё идёт здорово.

— В «Краснодаре» тебя называли Холандом. В «Пари НН» тоже, или ты хочешь, чтобы об этом говорили как можно меньше?

— Когда я приехал в «Пари НН», то первые два дня вообще не слышал «Холанд». Честно, даже удивился. Сейчас, правда, это начало проскакивать, но, конечно, в положительном ключе. В целом не могу сказать, что мне по душе эти сравнения.

Надеюсь, что со временем это вообще уйдёт. Надо больше забивать голов. Тогда будет больше поводов, чтобы звучала моя фамилия, а не Холанда, — приводит слова Кокшарова официальный сайт «Пари НН».

В нынешнем сезоне Кокшаров сыграл за «Краснодар» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 500 тыс.