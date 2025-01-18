«ПСЖ» без Сафонова вырвал победу у «Ланса» в концовке матча 18-го тура Лиги 1

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ланс» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром (Франция). «ПСЖ» обыграл «Ланс» со счётом 2:1.
На 36-й минуте нападающий «Ланса» Мбала Н'Зола открыл счёт. Ответный мяч «ПСЖ» на 59-й минуте забил полузащитник Фабиан Руис, которому ассистировал форвард Брэдли Баркола. Победный мяч парижан на 86-й минуте оформил Баркола — 2:1.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных.
После 18 сыгранных матчей «Ланс» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу, набрав 46 очков.
- 18 января 2025
-
21:04
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:52
-
20:32
-
20:15
-
20:11
-
19:54
-
19:54
-
19:54
-
19:45
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:27
-
19:04
-
19:04
-
18:55
-
18:43
-
18:39
-
18:19
-
18:16
-
18:06
-
17:59
-
17:56
-
17:35
-
17:32
-
17:17
-
17:15
-
16:52
-
16:43
-
16:38
-
16:33
-
16:26