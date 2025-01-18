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Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Ланс — ПСЖ, результат матча 18-го тура Лиги 1, счёт 1:2, 18 января 2025 года

«ПСЖ» без Сафонова вырвал победу у «Ланса» в концовке матча 18-го тура Лиги 1
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Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ланс» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром (Франция). «ПСЖ» обыграл «Ланс» со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
18 января 2025, суббота. 19:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 36'     1:1 Руис – 59'     1:2 Баркола – 86'    

На 36-й минуте нападающий «Ланса» Мбала Н'Зола открыл счёт. Ответный мяч «ПСЖ» на 59-й минуте забил полузащитник Фабиан Руис, которому ассистировал форвард Брэдли Баркола. Победный мяч парижан на 86-й минуте оформил Баркола — 2:1.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных.

После 18 сыгранных матчей «Ланс» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу, набрав 46 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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