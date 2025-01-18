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«Ливерпуль» установил личный рекорд по количеству ударов по воротам за матч в АПЛ

«Ливерпуль» установил личный рекорд по количеству ударов по воротам за матч в АПЛ
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Сегодня, 18 января, «Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:0 в 22-м туре английской Премьер-лиги и установил свой рекорд, нанеся 37 ударов по воротам за матч в рамках чемпионата Англии. По информации статистического портала Opta Sport, «Ливерпуль» в матче с «Брентфордом» нанёс 37 ударов по воротам соперника, что стало рекордом для клуба. Мерсисайдцы сделали это впервые начиная с сезона-2003/2004, с которого портал начал вести статистику.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 90+1'     0:2 Нуньес – 90+3'    

Стоит отметить, что из 37 ударов только два последних превратились в голы. На 90+1-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт. На 90+3-й минуте Нуньес оформил дубль во встрече.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Ипсвич Таун» (25 января).

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