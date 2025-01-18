Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Трабзонспор» интересуется полузащитником московского «Динамо» Карраскалем — Fotomac

«Трабзонспор» интересуется полузащитником московского «Динамо» Карраскалем — Fotomac
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль может перейти в турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, «Трабзонспор» обратился в «Динамо» с вопросом о трансфере Карраскаля. Сообщается, что руководство турецкого клуба дало положительную оценку 26-летнему игроку и попытается его приобрести.

Хорхе Карраскаль перешёл в «Динамо» летом 2023 года из ЦСКА. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
IFFHS: четыре команды РПЛ попали в рейтинг лучших в 2024 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android