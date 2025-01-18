«Трабзонспор» интересуется полузащитником московского «Динамо» Карраскалем — Fotomac

Атакующий полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль может перейти в турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, «Трабзонспор» обратился в «Динамо» с вопросом о трансфере Карраскаля. Сообщается, что руководство турецкого клуба дало положительную оценку 26-летнему игроку и попытается его приобрести.

Хорхе Карраскаль перешёл в «Динамо» летом 2023 года из ЦСКА. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.