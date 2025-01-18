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Президент ФИФА Инфантино встретился с Трампом

Президент ФИФА Инфантино встретился с Трампом
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Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Трамп и Инфантино

Трамп и Инфантино

Фото: из личного архива Инфантино

«Для меня было честью встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго (частной резиденции Трампа. — Прим. «Чемпионата») во Флориде в преддверии его предстоящей инаугурации. Мы обсудили клубный чемпионат мира по футболу, который пройдёт этим летом, и чемпионат мира по футболу 2026 года – два поистине глобальных турнира, в проведении которых Соединённые Штаты будут играть ключевую роль.

Спасибо вам, господин президент, за то, что уделили время и поддержите ФИФА в ближайшие месяцы. Америка рада гостям со всего мира, а футбол объединяет весь мир!» – написал Инфантино в социальной сети.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Привычный формат турнира будет изменён: национальные команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, где каждая сыграет по три матча на групповом этапе. Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших третьих мест выйдут в стадию плей-офф.

Основная часть матчей состоится в США, где пройдут 60 из 80 игр, включая все стадии с 1/4 финала и далее. В Канаде и Мексике будут проведены по 10 матчей.

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