«Ювентус» — «Милан»: Мбангула открыл счёт на 59-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «Милан». Игра идёт на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса (Империя, Италия). Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0.
Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Мбангула – 59' 2:0 Веа – 64'
На 59-й минуте нападающий «Ювентуса» Самюэль Мбангула открыл счёт.
После 20 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка. «Милан» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 47 очков.
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