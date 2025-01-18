«Ювентус» — «Милан»: Мбангула открыл счёт на 59-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «Милан». Игра идёт на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса (Империя, Италия). Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0.

На 59-й минуте нападающий «Ювентуса» Самюэль Мбангула открыл счёт.

После 20 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка. «Милан» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 47 очков.