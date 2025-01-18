Симеоне — о прервавшейся рекордной серии побед: эти 15 матчей войдут в историю «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении в матче 20-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Леганесом» (0:1). Тем самым прервалась победная серия «Атлетико» из 15 матчей во всех турнирах.

– Слишком суровое наказание?

– Давайте говорить по порядку. Мы провели 15 замечательных матчей, которые войдут в историю клуба. Это очень полезно и красиво. Мы приложили огромные усилия, чтобы добиться этого, и это принесло нам пользу в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов.

Сегодня в первом тайме казалось, что команда была близка к тому, чтобы забить. Были моменты, в которых мы могли бы действовать лучше. В начале матча они хорошо играли через фланги и делали навесы, которые создавали опасность. Мы стремились победить.

Во втором тайме, после забитого гола, «Леганес» оборонялся гораздо лучше, действовал более организованно. Без Сёрлота нам не хватало рослых игроков, и мы нашли альтернативу в лице Ниньо и пытались понять, сможем ли мы найти его подачей с фланга.

«Леганес» очень хорошо сыграл в обороне. У нас был пенальти, а затем и последний момент, который выглядел голевым… Прежде всего я хочу поздравить игроков с усилиями, которые они прилагали до сегодняшнего дня, и с чувством, что мы многое сделали хорошо, но мелкие детали сыграли не в нашу пользу.

– Каково состояние игроков? Каким вы видите будущее?

– Когда привыкаешь побеждать, проигрывать очень тяжело. Выигрывать очень приятно, это полезно, это создаёт много позитивных ситуаций. Но когда тебе приходится проигрывать… Это часть игры, путешествия, пути. Это нужно принять, — приводит слова Симеоне AS.

Единственный гол в матче на 50-й минуте забил защитник «Леганеса» Матия Настасич. На 90+1-й минуте нападающий гостей Антуан Гризманн не реализовал пенальти.