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Деле Алли станет игроком «Комо» — Фабрицио Романо

Деле Алли станет игроком «Комо» — Фабрицио Романо
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Английский полузащитник Деле Алли станет игроком итальянского футбольного клуба «Комо». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации Романо, англичанин подпишет контракт с итальянским клубом 19 января. Соглашение будет действовать до июня 2026 года с опцией продления ещё на один год, которая будет активирована в зависимости от выходов Алли на поле.

Главным тренером клуба является легенда лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас.

Последним клубом 28-летнего Деле Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за турецкий «Бешикташ» и лондонский «Тоттенхэм». Также на его счету 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.

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