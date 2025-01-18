«Ювентус» уверенно обыграл «Милан» в матче 21-го тура Серии А

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Милан». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.

На 59-й минуте нападающий «Ювентуса» Самюэль Мбангула открыл счёт. На 64-й минуте полузащитник Тимоти Веа увеличил преимущество чёрно-белых.

После 21 сыгранного матча «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Милан» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 47 очков.